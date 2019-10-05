Novak: Gelecekte Kırım’dan Avrupa’ya doğalgaz boru hattı inşa edilmesi ihtimal dahilinde

Rusya Enerji Haftası Forumu’nda konuşan Novak “Kırım’dan Avrupa’ya gaz sevkiyatı yapmayı düşünmedik, bu konu şimdilik değerlendirilmiyor. Ancak gelecekte bu tür projelerin gerçekleşmesi ihtimalini dışlamıyorum, bir süre sonra böyle projeler değerlendirilebilir. Ancak henüz bununla ilgilenmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Novak, Rusya’nın Kırım’daki enerji alanındaki faaliyetlerinin, bölgede güvenilir enerji ihtiyacının karşılanmasına ve yeni enerji kaynakları oluşturulmasına yönelik olduğunu ifade etti.