Peskov: Putin Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Suriye’nin kuzeydoğusundaki gerilimi ele aldı

Basın mensuplarına konuyu değerlendiren Peskov, “Oturumun katılımcıları, Suriye’nin kuzeydoğusundaki gerilimin artması bağlamında bu ülkedeki durumu detaylı olarak görüştü” diye konuştu.

Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının başlaması ile ilgili görüş paylaşımının da yapıldığını söyleyen Peskov, “Bu aşamada Suriye’deki barışçıl çözüme engel oluşturabilecek her türlü eylemden kaçınılması gerektiğine vurgu yapıldı” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, toplantıda ayrıca ‘Rusya iç gündeminin güncel konularının da ele alındığını’ sözlerine ekledi.

Toplantıya Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Rusya Devlet Başkanı’ın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov hazır bulundu.