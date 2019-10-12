Trump’ın 'ABD tarihinin en kötü kararı' açıklamasına Rus senatörden yanıt

Dünyanın bu ifadelerin sonuçlarını görmek istediğini kaydeden Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ama bunun yerine ABD, Suudi Arabistan’a 3 bin ek askerle savaş uçaklarını yolluyor. Görünen o ki, “tarihin en kötü kararı”, bu karara karşı çıkan başkan tarafından tekrarlanabilir” dedi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan’a ek 3 bin asker, savaş uçağı ve THAAD sistemi yerleştirme kararı alındığını açıklamıştı.
The world would like to see the consequences of this statements. Instead, the US is sending 3 000 troops to Saudi Arabia, plus fighters etc. It seems the “worst decision ever” might be repeated under the president who is against it. https://t.co/EabXq1yQOI— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 12, 2019
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