Trump’ın 'ABD tarihinin en kötü kararı' açıklamasına Rus senatörden yanıt

Başkan Donald Trump, “Ortadoğu’ya girmek ülkemizin tarihinde bugüne kadar verilmiş en kötü karardı” demişti.

Dünyanın bu ifadelerin sonuçlarını görmek istediğini kaydeden Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ama bunun yerine ABD, Suudi Arabistan’a 3 bin ek askerle savaş uçaklarını yolluyor. Görünen o ki, “tarihin en kötü kararı”, bu karara karşı çıkan başkan tarafından tekrarlanabilir” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan’a ek 3 bin asker, savaş uçağı ve THAAD sistemi yerleştirme kararı alındığını açıklamıştı.