Rusya'dan Suriye'nin Dera kentine 3.5 ton insani yardım

Basın toplantısında konuşan Denis Anisimov, "Dera'nın Ebtaa kasabasında insani etkinlik düzenledik ve bölge sakinlerine gıda ürünleri dağıttık. İnsani yardımların toplamı 3.5 tonun üzerinde. Un, şeker, pirinç, çay ve süt reçeli gibi önemli gıdalar dağıttık. Ebtaa, bu tür yardımlara çok fazla ihtiyaç duyuyor, bunu sakinlerin sözlerinden alıyoruz" dedi.

'RUS ASKERLER BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ MİSAFİR'

Rusya'nın ulaştırdığı yardımı alanlar arasında 40 yıl önce SSCB'de okuyan bir Suriyeli ile evlenen Belaruslu Valentina Drıganova da vardı.

Bölge kontrol altındayken militanların açtığı ateşten sürekli saklandıklarını anlatan Drıganova, Suriye ordusunun kontrolü sağlamasının ardından halkın yeniden saldırı olmadan yaşamaya alıştığını söyledi.

İki çocuğu ve torunları bulunan Drıganova, "İnsanlar artık korkmuyor. Rusya'ya çok minnettarız, Rus askerler bize çok yardım ediyor. Askerler her geldiğinde onları evimize davet ediyorum, onlar bizim için çok değerli misafirler" ifadelerini kullandı.

Ebtaa, Şam'ın 80 kilometre güneyinde, Ürdün'ün başkenti Amman'a uzanan karayolu üzerinde bulunuyor.

Ebtaa, yaklaşık bir yıl önce Suriye ordusunun kontrolüne geçmişti.