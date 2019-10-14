Novak: Rusya ve Suudi Arabistan, Putin’in ziyareti sırasında 1 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalayabilir

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Riyad’a yapacağı ziyaret sırasında Rusya ile Suudi Arabistan arasında önemli bölümü enerji sektöründe olmak üzerinde değeri 1 milyar dolara varan anlaşmalar imzalanabileceğini söyledi.

Arab News’e konuşan Aleksandr Novak, Putin’in bugünkü ziyareti sırasında Riyad’la toplam değeri 1 milyar dolara varan anlaşmalar imzalanabileceğini bildirdi.

“Gazprom ve Sibur gibi birçok Rus petrol ve gaz şirketleri Suudi şirketlerle işbirliğiyle ilgilendiklerini gösteriyor” diyen Novak, iki ülkenin ayrıca enerji alanında işbirliği için ortak bir kuruluş kurma olasılığını değerlendirdiğini ifade etti.

Novak, Suudi petrol devi Aramco’nun Rusya’nın gelecekteki sıvılaştırılmış doğalgaz projelerinde başlıca yatırımcı olacağından emin olduklarını belirtti.

DMİTRİYEV: RUS ŞİRKETLER ARAMCO’NUN İLK HALKA ARZIYLA İLGİLENİYOR

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun CEO’su Krill Dmitriyev ise gazetecilere yaptığı açıklamada çok sayıda Rus yatırımcının Suudi Aramco’nun ilk halka arzına yönelik planla ilgilendiklerini söyledi.

Dmitriyev, Putin’in ziyareti sırasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler arasında küresel petrol üretimi konusunun ele alınacağını da kaydetti.

‘SUUDİ ARABİSTAN’DAN UYDU FIRLATILMASI İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR’

Sputnik’in de aralarında olduğu basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada ise Dmitriyev ayrıca Moskova ve Riyad’ın Suudi Arabistan’dan uydu fırlatılması olasılığını değerlendirdiğini açıkladı.

Dmitriyev, “Uzay ve yüksek teknolojiler de görüşülüyor. Ayrıca Suudi Arabistan’dan yörüngeye Rus teknolojileri kullanılarak uydu fırlatılması gibi ilgi çekici bir proje de görüşülenler arasında” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007 yılından bu yana ilk kez Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek.