Novak: Rusya ve Suudi Arabistan, Putin’in ziyareti sırasında 1 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalayabilir

“Gazprom ve Sibur gibi birçok Rus petrol ve gaz şirketleri Suudi şirketlerle işbirliğiyle ilgilendiklerini gösteriyor” diyen Novak, iki ülkenin ayrıca enerji alanında işbirliği için ortak bir kuruluş kurma olasılığını değerlendirdiğini ifade etti.
Novak, Suudi petrol devi Aramco’nun Rusya’nın gelecekteki sıvılaştırılmış doğalgaz projelerinde başlıca yatırımcı olacağından emin olduklarını belirtti.
DMİTRİYEV: RUS ŞİRKETLER ARAMCO’NUN İLK HALKA ARZIYLA İLGİLENİYOR
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun CEO’su Krill Dmitriyev ise gazetecilere yaptığı açıklamada çok sayıda Rus yatırımcının Suudi Aramco’nun ilk halka arzına yönelik planla ilgilendiklerini söyledi.
‘SUUDİ ARABİSTAN’DAN UYDU FIRLATILMASI İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR’
Sputnik’in de aralarında olduğu basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada ise Dmitriyev ayrıca Moskova ve Riyad’ın Suudi Arabistan’dan uydu fırlatılması olasılığını değerlendirdiğini açıkladı.
Dmitriyev, “Uzay ve yüksek teknolojiler de görüşülüyor. Ayrıca Suudi Arabistan’dan yörüngeye Rus teknolojileri kullanılarak uydu fırlatılması gibi ilgi çekici bir proje de görüşülenler arasında” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007 yılından bu yana ilk kez Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek.
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