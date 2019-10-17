Rus senatör: Rusya, Suriye’de barışın sağlanması çabalarında lider durumda

Rus siyasetçi Aleksey Kondratyev, Rusya’nın İran ve Türkiye’yle birlikte hareket ederek Suriye’de barışçıl bir çözüm bulma konusunda lider durumda olduğunu, ABD ve müttefiklerinin ise ikinci planda kaldıklarını söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban, Rusya’nın Ankara’nın Suriye’nin kuzeyine başlattığı harekatla ilgili Soçi’de Türkiye ve Suriye arasında gerçekleştirmek istediği bir görüşmenin hazırlıklarını yaptığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Aleksey Kondratyev, “Ülkelerin dışişleri ve savunma bakanlıkları arasındaki müzakereler sürüyor. Türkiye’nin Suriye hükümet güçlerine yönelik olası ‘dost ateşini’ önlemek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz” dedi.

Türk birliklerinin geri çekildikten sonra, bölgede güvenliğin sağlanması ve Suriye ordusunun sınırdaki durumu kontrol edebilme ve militanların geri dönüşünü engelleme gücüne sahip olması gerektiğine vurgu yapan Kondratyev, İdlib deneyimini hatırlatarak tarafların Soçi’deki müzakere masasına oturacaklarından emin olduğunu söyledi.

Eylemsizliğin sivillerin çektiği acılarla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Rus senatör, Rusya’nın İran ve Türkiye’yle birlikte hareket ederek Suriye’de barışçıl bir çözüm bulma konusunda lider durumda olduğunu, ABD ve müttefiklerinin ise ikinci planda kaldıklarını kaydetti.