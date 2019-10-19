Rusya: ABD’nin Suriye’deki varlığının amaçlarını anlamıyoruz

Rus NTV televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Zaharova, Washington’un Suriye’deki çatışma bölgesinde sürdürdüğü varlığının amaçlarının ve stratejisinin anlaşılmadığını söyledi.

Zaharova, “Washington’un çatışma bölgesindeki varlığının amaçlarını ve stratejisini anlamıyoruz. Aynı Afganistan’da yaptıkları gibi, (askerlerini) kâh getiriyorlar, kâh geri çekiyorlar, (kalma süresini) uzatıyorlar ve ardından yeniden çekiyorlar. Suriye’deki çözüm sürecinde de aynı durum söz konusu. Sözüm ona koalisyon kâh genişliyor, kâh derine giriyor, kâh kalıyor, kâh gidiyor. Nedenini hiç kimse bilmiyor. En önemlisi de, yıllardır belirli bir takımın içinde dahi görüş birliği yok” ifadelerini kullandı.

ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçleri 2014’ten bu yana Irak ve Suriye’de, Şam yönetiminin onayı olmaksızın IŞİD’e karşı operasyon yürütüyor. ABD Başkanı Donald Trump daha geçen aralıkta nihai süre belirtmeden Suriye’deki askerlerin çekileceğini duyurmuştu.