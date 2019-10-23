Rus Dışişleri: Suriye'nin kuzeyinde, uluslararası güçlerin kontrolünde olacak bir güvenli bölgeye gerek yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası güçlerin kontrolünde olacak bir güvenli bölge oluşturulmasını gerekli görmedikleri açıklamasını yaptı.

Rus Dışişleri yetkililerinin açıklamalarında Suriye-Türkiye sınırının Suriye tarafına ilişkin dün Soçi'de varılan ortak mutabakat uyarınca, Türk güçlerinin Kobani ve Menbiç'e girmeyeceği belirtildi.

Ayrıca, Suriye hükümeti ile Kürt güçlerin kamuoyuna duyurulmayan kapalı görüşmeler yaptığı, Rusya ile Türkiye'nin Soçi'de vardıkları ortak mutabakatın da söz konusu görüşmelerin sonuçlarına dayandığı kaydedildi.

Rus Dışişleri adına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ‘Suriye topraklarının her karışının Şam'ın kontrolünde olması gerektiğini’ de belirtti.

'MUTABAKATTAN ÖNCE FİKRİ ÖNE SÜRDÜLER'

Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Suriye'nin Türkiye sınırında uluslararası güçlerin denetiminde olacak bir güvenli bölge oluşturulması yönünde Berlin'den gelen teklifin sorulması üstüne, "Alman dostlarımız söz konusu fikri, Rusya ile Türkiye'nin Soçi'de ortak mutabakata varmasından önce ileri sürdüler. Yani dün oluşmuş olan yeni durumdan birhaber olarak ortaya atılmış bir fikir bu" dedi.

Verişinin, "Bu yüzden (Soçi'de varılan mutabakat üstüne) birtakım ek önlemler alınmasını gerekli gördüğümüzü söyleyemeyeceğim" diye ekledi.

'SURİYE TOPRAKLARINDA MİLLİ KANUNLAR GEÇERLİ OLMALI'

Bunun yanında Verşinin, Soçi'de dün varılan mutabakat ile Suriye sınır güçlerinin yeniden Türkiye sınırında yerlerini alacaklarını söyledi. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı şu ifadeleri kullandı: "Mutabakat metninde her şey çok net: Türk güçlerinin Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde şu anda bulundukları alanın dışındaki yerlerde, sınır boyunca Suriye sınır muhafızları ve bizim askeri polisimiz konuşlandırılacak."

Ayrıca Verşinin, Soçi'de varılan mutabakat kapsamında mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç yapılacak Türk-Rus ortak devriyeleri içinse bir bitiş tarihi belirlenmediğini söyledi.

Rus ve Türk güçlerinin ortak devriye gezecekleri alanın faaliyet süresine mevcut mutabakat çerçevesinde bir sınırlama getirilmediğini belirten Verşinin, söz konusu alanda ‘kimin kanunlarının geçerli olacağının’ sorulması üstüne ise, "Suriye topraklarında, burası her neresi olursa olsun, milli kanunlar geçerli olmalıdır" dedi.