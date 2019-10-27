Rusya’dan ABD’ye ‘Bağdadi’nin öldüğüne dair doğrudan delil göster’ çağrısı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde, İdlib bölgesinde Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan toprakların tamamen El Kaide şubesi olan Nusra tarafından idare ve kontrol edildiğini belirterek, “Bu örgüt, Suriye’de en büyük rakibi olarak IŞİD ve her bir temsilcisini her zaman hiçbir tavizde bulunmadan bulduğu yerde hemen yok ediyor. Bu yüzden IŞİD’in eski liderinin, Suriye El Kaide’sinin kontrolündeki topraklarda huzurlu bir şekilde bulunması en azından ABD veya operasyonun başka katılımcılarının bazı doğrudan kanıtları sunmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

ABD, Suriye’de düzenlenen bir operasyonla Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Operasyonun, Suriye’nin tam olarak neresinde gerçekleştirildiği açıklanmazken Başkan Donald Trump, ABD'nin operasyon için bölgeye gireceğinin Türkiye tarafından bilindiğini belirterek, “Türkiye zorluk çıkarmadı, harikalardı” ifadesini kullanmıştı.

'Çelişkili ayrıntılara' dikkat çekti

Ayrıca operasyonun düzenleneceğine dair Rusya’ya da bilgi verdiklerini söyleyen ABD lideri, “Onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı. Ancak neden girdiğimizi bilmiyorlardı” demişti.

Konaşenkov, “Bu operasyonda yer alan doğrudan katılımcı ve ülke sayısındaki artış ve her birisinin tamamen çelişkili ayrıntılar vermesi, operasyonun gerçek ve başarılı olduğuna dair soru işaretleri ve şüpheler doğuruyor” dedi.

Trump’ın, “Ruslar, onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı” sözlerini de değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Bu operasyon sırasında ABD savaş uçaklarının İdlib gerilimi azaltma bölgesi hava sahasından geçişine yardımcı olunduğuna dair hiçbir bilgimiz yok” diye konuştu.

'Hava saldırısı tespit edilemedi'

Konaşenkov, “Geçen cumartesi ve genel olarak son günlerde, ABD veya ‘uluslararası koalisyona’ ait savaş uçakları tarafından İdlib gerilimi azaltma bölgesine yönelik hava saldırıları tespit edilmedi” diye ekledi.

Konoşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye hükümet ordusunun, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’nin desteğiyle 2018 başlarında IŞİD’i tamamen bozguna uğrattığı andan itibaren Ebubekir el Bağdadi’nin yeni ‘ölümünün’ Suriye’deki mevcut duruma veya İdlib’de kalan teröristler üzerinde hiçbir önemli etkisi yok”.