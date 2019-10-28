Kremlin: Bağdadi gerçekten öldürüldüyse, Trump terörizmle mücadeleye büyük bir katkıda bulundu demektir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin bilgiler doğrulanırsa, bu, ABD Başkanı Trump'ın uluslararası terörizmle mücadeleye çok büyük bir katkıda bulunduğu anlamına gelir" açıklamasını yaptı.