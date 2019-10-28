Kremlin: Bağdadi gerçekten öldürüldüyse, Trump terörizmle mücadeleye büyük bir katkıda bulundu demektir

Gazetecilerin 'Bağdadi’nin öldüğü haberinin Moskova’da olumsuz bir tepkiye yol açtığı' yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, “Bu haber kendi başına Rusya yönetiminde olumsuz tepki uyandıramaz” dedi.
ABD’nin Bağdadi’nin öldüğünü söylediği bölgede ABD uçakları ve İHA’ları tespit ettiklerini kaydeden Peskov, “Gerçekten de askerlerimiz bölgede çalışabiliyor olabilecek ABD uçakları, İHA’ları gördü” diye konuştu.
ABD’nin söz konusu bölgeye uçaklarını göndereceğine dair Rusya’ya önceden bilgi verip vermediği sorusunu yanıtsız bırakan Peskov, “Bu konuda söyleyeceğim başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.
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