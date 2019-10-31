Rusya tekrarladı: Kırım konusu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır

NATO'nun Kırım'ın kontrolünün Ukrayna'ya devredilmesi yönündeki çağrısına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Kırım konusunun Rusya için bir daha açılmamak üzere kapandığını vurguladı.

Ukrayna-NATO Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kırım'daki askeri varlığını artırmasından rahatsızlık duyduğunu belirten NATO, yarımadanın kontrolünün Ukrayna'ya devredilmesi çağrısı yapmıştı.

Rudenko, Sputnik'e verdiği demeçte İttifak'ın çağrısını yanıtlayarak bu konunun sonsuza dek kapandığının altını çizdi.

Rudenko, "Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın NATO'nun her açıklamasına yanıt vermek zorunda olmadığını düşünüyorum, zira Kırım konusu bizim için sonsuza dek kapanmıştır. Bu konuyu hiçbir yerde hiç kimseyle tartışma niyetinde değiliz, NATO'yla hiç tartışmayız" ifadelerini kullandı.

Kırım, Mart 2014'te yarımadada düzenlenen referandumla yeniden Rusya toprağı olmuştu. Kırımlıların yüzde 96.77'si, referandumda Rusya'ya yeniden bağlanma yönünde oy kullanmıştı.