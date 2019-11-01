Rusya Güvenlik Konseyi, Suriye Anayasa Komitesi'nin dış baskıya maruz kalmadan çalışmasını umuyor  

Peskov'un aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bugün yaptığı toplantıda Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısını masaya yatırdı.

Peskov, "Cenevre'de yapılan Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısıyla ilgili olumlu bir değerlendirme yapıldı. Komitenin çalışmalarına üçüncü ülkelerin baskısına maruz kalmadan devam etmesinin umulduğu ifade edildi. Suriye'nin kaderini bizzat Suriyeliler belirlemeli" dedi.

Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına 30 Ekim'de başlamıştı.