Rus vekil: Rusya Sırbistan-Kosova müzakerelerinde yardımcı rol üstlenebilir

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi üyesi Yelena Panina’ya göre Rusya’nın Sırbistan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova arasındaki müzakere sürecine katılımı, durma noktasına gelen görüşmeleri yeniden canlandırabilir.

Sputnik’e konuşan Panina, “Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) 20 yıl boyunca Belgrad ve Priştine arasındaki en ivedi sorunların çözümü için hiçbir şey yapmadı. ‘Hakemler’ sadece tek tarafı, Kosova’yı dinlerken her türlü görüşme önceden başarısız olmaya mahkûm” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın en karmaşık jeopolitik ve etnik ihtilafları çözme konusunda muazzam bir deneyime sahip olduğunu kaydeden Panina, “Rusya’nın birikimi, sürecin vardığı durma noktasından yeniden canlanmasına olanak sağlayacak. Moskova, görüşme platformu olarak bunca yıldır kaosun hüküm sürdüğü Avrupa’nın merkezinde normalleşme isteyen herkesi tatmin edebilir” diye konuştu.

1999’da Kosova Kurtuluş Ordusu’ndan Arnavut ayrılıkçılarla Sırbistan ordu ve polis güçleri ile girdiği silahlı çatışma, NATO güçlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) pozisyonu göz ardı ederek (o zamanlar Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan) Yugoslavya’yı bombalamasına neden olmuştu.

Mart 2004’te ise Kosovalı Arnavutların düzenlediği şiddet olayları, Sırpların toplu halde bölgeyi terk etmesine yol açmış, olaylarda çok sayıda Sırp tarihi ve kültürel eseri yok edilmişti.

17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Kosova’nın bağımsızlığı Sırbistan, Rusya, Çin, İsrail, İran, İspanya, Yunanistan ve diğer ülkeler tarafından kabul edilmiyor.

Sırbistan yönetimi Brüksel’in baskısı ile ve Avrupa Birliği’ne (AB) yakınlaşmak ve bölgedeki Sırp vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için 2011’de AB’nin arabuluculuğu ile Kosovalı Arnavutlarla ilişkileri normalleştirmek üzere görüşme masasına oturdu. Ancak Priştine Kasım 2018’de Sırbistan’dan ve Bosna-Hersek’ten gelen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulayınca diyalog askıya alınmıştı.