Rus Dışişleri: ABD, Rusya'ya vize savaşı açtı

ABD'nin Rus futbol kulübü Spartak Moskovalı futbolculara vize vermemesini eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Washington'un Ruslara vize savaşı açtığını ifade etti.

Rus basınına konuşan kaynak, "ABD, Ruslara karşı gerçek bir vize savaşı açtı. Sanat, kültür ve spor temsilcileri dahil herkes zarar görüyor. Vizeler ya düzenlenmiyor ya da etkinlikler bittikten sonra düzenleniyor" dedi.

Yetkili, "Bu, siyasi kaynakların açık şekilde kullanılmasıdır. Muhtemelen bu tutumun nedenlerinden biri, Rusların katılmalarına izin verilmediği ABD'deki etkinliklerle ilgili alanlarda haksız rekabet yaratma isteğidir" diye ekledi.

Spartak Moskova kulübü, Ocak 2020'de ABD'de düzenlenecek bir turnuvaya katılacaktı. Ancak Rus ekibinin vize sorunları nedeniyle turnuvaya katılamayacağı basına yansımıştı.