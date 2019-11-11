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17:42 11 Kasım 2019
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    Peskov: Bolivya'daki siyasi durumun dış müdahale olmadan düzelmesini umuyoruz

    © Sputnik / Владимир Астапкович
    Rusya
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bolivya'da siyasi durumun yasalara uygun olarak ve dış müdahale olmadan çözüme kavuşturulmasını umduklarını söyledi.

    Gazetecilerin Bolivya'daki gelişmelere ilişkin sorularını alan Peskov, herkesi itidale çağırdıklarını belirterek, "Bolivya'da bundan sonra gelişecek olayların yasaları çerçevesinde cereyan etmesini umuyoruz. Elbette, Bolivya halkının kendi kaderini bizzat ve üçüncü ülkelerin müdahalesi olmadan tayin etmesini umuyoruz" yanıtını verdi.

    'Morales Rusya'dan sığınma talep etmedi'

    Peskov, Rusya'nın istifasını sunan Morales'le iletişime geçmediğini ve Morales'in Moskova'da sığınma talep etmediğini söyledi.

    'Putin'in BRICS zirvesine katılımı etkilenmeyecek'

    Bu arada Peskov, Bolivya'daki gelişmelerin 13 Kasım'da Brezilya'daki BRICS zirvesine katılması planlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seyahatini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini kaydetti. 

    Evo Morales istifasını sunmuştu

    Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan ve Devlet Başkanı Evo Morales'in dördüncü kez zafer kazandığı seçimlerin ardından başlayan muhalif gösteriler devam ederken, dün ordu Morales'e istikrarın sağlanması için istifa çağrısı yapmış ve Morales de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. İktidar, muhalif parlamento başkanına geçmişti. Venezüella, Küba ve Meksika'dan Bolivya'da devlet darbesi yapıldığı açıklaması gelmişti.

    Uşakov'dan diyalog çağrısı

    Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da, Kremlin'in Bolivya'daki gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek bu ülkedeki siyasi güçlere diyalog çağrısı yaptı.

    Uşakov, "Bolivya'daki gelişmeleri takip ediyoruz, yaşananlardan endişeliyiz. Bolivyalı siyasi güçleri sakin olmaya ve anayasal yönetimin hemen yeniden tesis edilmesi ve vatandaşların haklarının tesis edilmesi için diyalog ve işbirliği temelinde çözüm aramaya davet ediyoruz" dedi.

    Uşakov, bölge ülkeleri de dahil uluslararası toplumun sorumluluk bilinciyle hareket etmesini ve itidal göstermesini umduklarını sözlerine ekledi.

    Son gelişmeler konuşuldu

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, elçi Sensano'yla bir araya geldi

    Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Bolivya'nın Moskova Büyükelçisi Hugo Villarroel Sensano'yla görüştü.

    Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre taraflar, Bolivya'daki son gelişmeleri istişare etti.

     

    Etiketler:
    Darbe, Toplu istifa, Evo Morales, Bolivya, Dmitriy Peskov
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