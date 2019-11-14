Putin: Suriye konusunda Erdoğan ile yakın temas içindeyim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın temas içinde olduğunu belirterek, “Eğer bir kaygısı varsa acil bir şekilde tepki vermeye hazırız” dedi.

BRICS Zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konumuna gelince, onunla çok yakın temas içindeyiz. Bazı örgütlerle ilgili kaygıları olduğunu biliyorum. Ama biz, işbirliği düzeyimiz de göz önünde bulundurularak Türk tarafının, endişeye neden olan bölgedeki çeşitli durumlara ilişkin kaygılarını acil çalışma düzeyinde Rus meslektaşlarına ileteceği konusunda anlaştık."

Putin, “Ve eğer gerçekten ihlallerin olduğunu görecek olursak acil bir şekilde buna tepki vermeye hazırız” diye ekledi.