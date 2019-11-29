Ukraynalı heyet, BMGK’da Rus temsilcinin konuşmasını böldü

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kırım’dan milletvekili Ruslan Balbek, Ukrayna heyetinin Cenevre’deki azınlıklarla ilgili toplantıda Rus heyetten temsilcinin konuşmasını böldüğünü ifade etti.

Sputnik’e konuşan Balbek’e göre, Ukraynalı heyet Cenevre’de gerçekleştirilen azınlık sorunlarıyla ilgili toplantıda Rus temsilcinin konuşmasını kesti.

Rus temsilci konuşurken Ukraynalı heyet ayaklarıyla yere ve yumruklarıyla masaya vurarak gürültü yaptı. Ukraynalı heyetten bazı temsilciler ‘kavga etmeye dahi hazırdı.’

Balbek, “Avrupa’nın göbeğinde, büyük toplantıların şehri Cenevre’de böyle barbarca davranışların olmasına inanmak güç” dedi.

Balbek, Ukraynalı heyetin ‘diplomatlardan değil, Maydan’da polislerin önünde zincir sallayan taşlar atan kişilerden’ oluştuğunu kaydederek, ifade özgürlüğü gibi demokratik değerler karşısında barbarlık yaptığını söyledi.

Cenevre’de dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi himayesinde Azınlık Sorunları Forumu’nun 12. oturumu başladı. Toplantı bugün de devam ediyor.