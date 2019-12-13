Rusya’nın uçak gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Rusya’nın Murmansk kentinde demirli, Amiral Kuznetsov isimli tek uçak gemisinde tamirat çalışmaları sırasında çıkan ve bir kişinin ölümüne yol açan yangın söndürüldü.

Rusya Birleşik Gemi İnşaat Şirketi (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Amiral Kuznetsov gemisindeki yangının bu sabah söndürüldüğünü söyledi.

Rahmanov’a göre, gemide şu anda yangının sebeplerini ve sonuçlarını incelemek üzere bir komisyon bulunuyor.

Böylelikle yangın söndürme çalışmaları neredeyse bir gün sürdü.

Rus Kuzey Filosu, onarım ve modernizasyon çalışmalarının yapıldığı uçak gemisinde kaynak yapıldığı yerde yangın çıktığını aktarmıştı. Olayda bir kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Ölen askerin cansız bedeninin yangın söndürme çalışmaları sırasında bulunduğu belirtilmişti.