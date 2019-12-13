Rusya'nın uçak gemisinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Rus Kuzey Filosu basın servisinden yapılan açıklmada, Amiral Kuznetsov gemisinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından bir askerin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, Amiral Kuznetsov uçak gemisinde çıkan yangında hayatını kaybeden subayın, arama kurtarma ekipleri tarafından geminin acil durum bölmesinde bulunduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden subayın, yangının başlamasıyla birlikte personelin güvenli tahliyesi için kaynak yapılan bölmeye indiği kaydedildi.

Daha önce, Amiral Kuznetsov gemisinde çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 12 kişi yaralandığı ve kurtarma ekiplerinin ayrıca, yangının çıktığı ilk dakikalardan itibaren personeli tahliye etmek için olay yerine inen bir subayı aradığı bildirilmişti.

Onarım işlerini yürüten Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi, yangının kaynak işleri sırasında çıktığını, kıvılcımın mazot kalıntılarının bulunduğu kameraya düştüğünü açıklamıştı.

Amiral Kuznetsov uçak gemisinde onarım ve modernizasyon çalışmaları yapılıyor. Gemide elektrik ve enerji sistemleri, radyo elektronik silahlar, hava savunma araçları ve diğer elemanlar modernize ediliyor. Çalışmaların 2020 yılında tamamlanması ve geminin 2021’de test edilmesi planlanıyor.