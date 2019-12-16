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    Putin: Rusya bu yıl 13 milyar dolarlık silah ihraç etti

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    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın bu yıl içinde yurt dışına 13 milyar dolarlık silah ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.

    Rusya Dış Ülkelerle Askeri Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısında konuşan Vladimir Putin, Rusya’nın bu yıl içinde yurt dışına 13 milyar dolarlık silah ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

    Putin, “Rus silah ve askeri araçlarının ihracatı giderek artıyor. Bu yıl içinde toplam 13 milyar dolar tutarında askeri ürün ihracatı gerçekleştirildi. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki rakama göre 2 milyar dolardan fazla” diye konuştu.

    ‘Askeri-teknik işbirliği alanında 35 milyar rublelik yeni kontratlar imzalandı’

    Rusya’da bu yıl düzenlenen çeşitli fuarlar sonucunda yurt dışındaki işverenlerle askeri-teknik işbirliği alanında 35 milyar ruble (yaklaşık 560 milyon dolar) tutarında yeni kontratların imzalandığını kaydeden Putin, şöyle konuştu:

    “Uluslararası fuar etkinlikleri ihracatın ilerletilmesine büyük katkı sunuyor. Bu yıl Rusya’da bu alana özel yedi fuar gerçekleştirildi. Fuarların sonucunda yaklaşık 35 milyar ruble tutarında yeni kontratlar imzalandı.”

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
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    Rus lider, “Yurtdışı partnerlerimiz askeri sanayii sektörümüzün son başarılı ürünlerini tanımış oldular. Su-57 5. nesil yeni avcı uçağı, yüksek yük taşıma kapasiteli Mi-38T nakliye ve indirme helikopteri, Viking 4. nesil orta menzilli uçaksavar sistemi, Tigr zırhlı aracı ve diğer birçok araç örnekleri tanıtıldı” ifadelerini kullandı.

    ‘Yaptırımlara rağmen Rusya’nın küresel silah pazarındaki konumu güçleniyor’

    Vladimir Putin, ‘yaptırım uygulamalarının ve haksız rekabetin artmasına rağmen’ Rusya’nın küresel silah pazarındaki konumunun güçlenmeye devam ettiğinin altını çizdi.

    “Yaptırım uygulamalarının ve haksız rekabetin artmasına rağmen Rusya’nın küresel silah pazarındaki konumu güçlenmeye devam ediyor” diyen Putin, uluslararası fuar etkinliklerin ihracatın geliştirilmesindeki önemine vurgu yaptı.

    ‘Askeri-teknik işbirliğinin stratejisi ile ilgili yol haritasının kabul edilmesini rica ederim’

    Rus lider, askeri-teknik işbirliği alanındaki devlet politikasının hedeflerine ve görevlerine de değinerek, hükümete bu konudaki strateji uygulamalarını kapsayan ‘yol haritasını’ kabul etme talimatını verdi:

    “Askeri-teknik işbirliği alanındaki devlet politikasının hedef ve görevleri, sonraki adımların başlıca yönleri askeri-teknik işbirliğinin ekim ayında onaylanmış stratejisinde yer alıyor. Hükümete, strateji ile ilgili yol haritasının kabul edilmesini rica ederim.”

    ‘Yabancı işverenlerin ülkelerinde servis merkezleri geliştirilmeli’

    Yabancı işverenlerin ülkelerinde servis merkezlerinin sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmaları yoğunlaştırma çağrısında bulunan Putin, ‘tüketiciye daha yakın’ olmanın önemine dikkat çekti.

    “Askeri ürünlerin rekabet gücünün kilit parametrelerinden biri, araçların zamanında ve kaliteli bir şekilde onarılması ve bakımlarının yapılması. Bu konuyu sürekli olarak konuşuyoruz” diyen Putin, ekledi: “Tüketiciye daha yakın olunmalı, yabancı işverenlerin ülkelerindeki servis merkezlerinin sayısının artırılması üzerindeki çalışmalar yoğunlaştırılmalı.”

    Etiketler:
    Askeri işbirliği, Yaptırım, İhracat, İhraç, Silah, Rusya, Vladimir Putin
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