Klintseviç: Rusya, NATO'nun başlatacağı olası silahlı çatışmaya hazır

Rus senatör Frants Klintseviç, Rusya'nın NATO tarafından başlatılacak olası silahlı çatışmaya hazır olduğunu ve Rus ordusunun gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, NATO'nun yoğun askeri tatbikat senaryolarının büyük çapta bir askeri çatışmaya hazırlanıldığına işaret ettiğini ifade etmişti.

'Savunma kapasitemiz en üst seviyede'

Sputnik'e verdiği demeçte Gerasimov'un uyarısını değerlendiren Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, "Rusya'nın savunma kapasitesi en üst seviyede, Rus askeri yönetimi olumsuz bir senaryo halinde eyleme geçmek için gereken tüm önlemleri almış durumda" dedi.

'Batılı ülkeler operasyon sahası hazırlıyor'

NATO'nun öncülük ettiği Batılı ülkeler grubunun Baltıklar'daki eski Sovyet ülkelerini ve eski Varşova Paktı ülkelerini de kapsayan bir operasyon sahası hazırladığına dikkat çeken Klintseviç, "ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi dikkate alındığında, elbette bu durum, derin bir endişe yaratıyor" ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin düzenli olarak yönelttiği suçlamalarına aksine herhangi bir saldırı hazırlığı yapmadığının altını çizen Rus senatör, "Ancak her şeye rağmen sürekli olarak bizim saldırgan olduğumuzu söylüyorlar ve bunu NATO'nun kapasitesini ve eylemlerini genişletmek için bahane olarak kullanıyorlar" diye ekledi.