Putin: Rus ordusu ülkemizin güvenliğini garanti edecek güçte

Rus ordusunun ülkenin güvenliğini garanti edebilecek güçte olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya'ya ve müttefiklerimize yönelik saldırıları önlemeyi garanti edecek yeni perspektifli füze sistemleri geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nda her yıl düzenlenen ve savunma alanındaki çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

"Silahlı kuvvetlerin genel analizi, askerlerimizin muharebe hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Tüm birlikler, kendi sınıfları dahilinde verilen görevleri yerine getirecek, barışı ve Rusya'nın güvenliğini garanti edecek güçte. Uluslararası durumu ve mevcut riskleri dikkate aldığımızda, bu son derece önemli" dedi.

'Yeni füze sistemleri geliştirmeye devam edeceğiz'

Ulusal öneme sahip konular arasında Rusya'nın savunma kapasitesi yeterliğinin sağlanmasının başı çektiğini söyleyen Putin, "Ne tür gelişmeler yaşanırsa yaşansın, anavatanımızın her türlü potansiyel askeri tehditlerden güvenli ve garantili bir şekilde korunması bizim için değişmez bir görev olmalıdır. Rusya'ya ve müttefiklerimize yönelik saldırıları önlemeyi garanti edecek yeni perspektifli füze sistemleri geliştirme çalışmalarına takvime uygun şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.