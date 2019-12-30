Putin’den Esad’a yeni yıl kutlaması: Barışın Suriye topraklarına kalıcı olarak dönmesini umuyorum

Rusya lideri Putin, Suriyeli Mevkidaşı Esad’a gönderdiği Noel ve yılbaşı kutlama mesajında Moskova ve Şam arasındaki dostane ilişkilerin ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin daha da geliştirilmesine hazır olduğunu teyit etti ve Suriye’ye barışın kalıcı olarak dönmesini umduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a Noel ve yılbaşı kutlama mesajı yolladı. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin daha da geliştirilmesine hazır olduğunu teyit eden Putin, barışın Suriye topraklarına kalıcı olarak dönmesini umduğunu dile getirdi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum karmaşıklığını koruyor

Rus liderin Suriye’nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne sürekli destek verdiği belirtilen kutlama mesajında, “Putin, gelecek yıl müşterek çabalarla barışın Suriye topraklarına kalıcı olarak dönmesinin yaklaştırılacağından umutlu olduğunu ifade etti” denildi.

Son haftalarda Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerilim hızlı bir şekilde tırmandı. Suriye hükümet ordusu militanların çeşitli saldırılarını püskürttü, çatışmalarda yüzlerce terör yanlısı öldü ve yaralandı. Suriye ordu birlikleri bölgenin güneydoğusunda yer alan birçok yerleşimi özgürlüklerine kavuşturdu, şimdi ise El Nusra Cephesi’nin Jarjanaz kentindeki mevzilerine doğru yaklaşmaya devam ediyor.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki karmaşık durum sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev Moskova ve Ankara’nın Soçi mutabakatının uygulanmasından memnun kaldıklarını açıklasa da mutabakat sonrasında ABD’li askerler Fırat’ın doğusundaki petrol kaynaklarının kontrolünü ele geçirdi. Bu nedenle bölgedeki karmaşık durum devam ediyor.