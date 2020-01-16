Duma, Putin’in önerdiği başbakan adayını onayladı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yöneltilen Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişuhin’in başbakan olması önerisini kabul etti.

Duma’da yapılan oylamada Mişuhin’in adaylığı oybirliği ile kabul edildi. Milletvekillerinin 383’ü olumlu yönde oy verirken, 41’i çekimser kaldı, adaylığı desteklemeyen milletvekili ise olmadı.

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