Lavrov: Libya ile ilgili nihai anlaşmada ihtilafın askeri çözümünün olmadığı teyit edildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Berlin’de düzenlenen Libya Konferansı sonrasında basın mensuplarına bugün yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirdi.

‘Libya’daki tüm etnik gruplar petrole erişebilecek’

Lavrov, Libya ile ilgili yapılan nihai anlaşmada, ülkedeki tüm etnik ve siyasi grupların doğal kaynaklara erişebilmeleri ile ilgili bir maddenin yer aldığını ifade etti.

“Libya’daki mezhebi, askeri ve siyasi gruplardan oluşan tüm tarafların doğal kaynaklara erişimi olması gerektiği gerçeği göz önüne alınarak Libya'nın ekonomik sorunlarının nasıl çözüleceğine dair bir bölüm var” diyen Lavrov, şunları ekledi: “İnsan hakları korunarak insani sorunların çözümüne ilişkin bir bölüm, ayrıca tüm bu süreçlerin Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde desteklenmesine ilişkin bir bölüm mevcut.”

‘Serrac ve Hafter Rusya’nın ısrarı ile Berlin’e davet edildi’

Lavrov, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter’in ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın Rusya’nın ısrarı üzerine Berlin’e davet edildiklerini söyledi.

Rus diplomat, “Rusya daha ilk baştan beri hazırlıklara katıldı. Organizatörler, özelikle bizim ısrarımız üzerine Libyalı taraflar olmadan toplanma konusundaki düşüncelerinden vazgeçti” ifadelerini kullandı.

‘Kurulan askeri komite BM’nin desteği ile Libya’da kalıcı bir barış için uğraş verecek’

Libya ihtilafının çözümü adına kurulan askeri komitenin BM’nin desteği ile Libya’da kalıcı bir barış için uğraş vereceğini söyleyen Lavrov, şöyle konuştu:

“Durum oldukça karmaşık. Libya’daki taraflar, 13 Ocak'ta Moskova'da düzenlenen toplantıya nazaran küçük bir adım attı, BM’nin girişimi ile kurulan, barışın sağlanması ile ilgili tüm konuların görüşüleceği askeri komiteye 5’er temsilci gönderme konusunda anlaştı. Sırasıyla Serrac ve Hafter'in beşer temsilcisinin oluşturduğu askeri komite, BM temsilcilerinin nezaretinde ateşkesi sürdürülebilir kılacak somut güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi için uğraş verecek.”