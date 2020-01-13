Lavrov: Moskova’daki Libya müzakerelerinde anlaşma taslağında belli bir ilerleme sağlandı

Bugün Moskova’da yapılan Libya müzakerelerinde belli bir ilerleme sağlandığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafların oluşturulan taslak metne olumlu baktıklarını duyurdu.

Libya’da savaşan taraflar arasında çözüm bulma amacıyla bugün Moskova’da yapılan ve taslak anlaşma metni oluşturulmasıyla sonuçlanan müzakerelerin ardından Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamalarda bulundu.

Libya müzakerelerinde belli bir ilerleme sağlandığını, tarafların oluşturulan taslak metnine olumlu baktıklarını söyleyen Lavrov şöyle konuştu:

"Bugün sabahtan beri Libya’daki tarafların katılımıyla, ayrıca Türkiye, Rusya savunma ve dışişleri bakanlarının desteğiyle yoğun müzakereler yapıldı."

"Ateşkesle ilgili sorunların somutlaştırılmasını mümkün kılacak bir belge üzerinde çalışıldı."

"Bildiğiniz üzere (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın 8 Ocak’ta İstanbul’da kabul edilen ortak açıklamasında yer alan çağrıları üzerine pazar günü saat 00.00’da ateşkes ilan edilmişti."

"Bugünkü toplantının bu nihai taslak belgesi ayrıntılı şekilde ele alındı, oldukça ciddi müzakerelerin konusu oldu ve bugün, bu yönde belli bir ilerlemenin sağlandığını söyleyebiliriz."

‘Bazı taraflar müzakerelerde oluşturulan nihai belgeyi imzaladı’

Libya’daki çatışmanın bazı taraflarının Moskova’daki müzakerelerde oluşturulan nihai taslak belgeye imza attıkları bilgisini veren Rusya Dışişleri Bakanı, Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Halife Hafter’in ise ek süre istediğini belirtti.

“Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Sayın Fayiz Mustafa es-Serrac ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri az önce belgeyi imzaladı” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Hafter ile Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih belgeye olumlu baktı ve imzalama konusuna netlik kazandırmak için yarın sabaha kadar biraz daha ek süre istedi. Kararın olumlu olmasını umuyorum.”

© REUTERS / Handout . Halife Hafter - Sergey Lavrov

‘Rusya ve Türkiye taraflara destek vermeye devam edecek’

Moskova’daki müzakereler sırasında varılan anlaşmaların uygulamaya geçirilmesi için Rusya ile Türkiye’nin Libya’daki taraflara destek vermeyi sürdüreceğini belirten Lavrov, şunları söyledi:

“Türk ve Rus temsilciler, şu anda müzakere edilen anlaşmaların uygulanmasın konusunda taraflara yardımcı olmaya devam edecek.”

Taslak anlaşma metninde ne var?

Sputnik'in ulaştığı taslak anlaşma metni, Libyalı tarafların birbirlerine yönelik saldırganlıklara son vermesini ve tüm alanlarda askeri gerilimi azaltmasını öngörüyor.

'Siyasi çözüm için çalışma grupları kurulacak'

Taslağa göre taraflar, Libya'daki krizin çözülmesi için çalışma grupları kuracak:

"Libyalı taraflar arasında müzakereler yoluyla siyasi çözüm bulunmasını, insani sorunların çözülmesini ve ülkenin ekonomik olarak yeniden canlanmasını sağlayacak koşulların oluşturulması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Çalışma grubunun ilk toplantısı, ocak ayı içinde yapılabilir."

'5+5 formatında askeri komisyon kurulacak'

Taslağa göre taraflar, 5+5 formatında bir askeri komisyon kuracak.

BM Libya Misyonu'nun önlemleri kapsamında öngörülen şekilde 5+5 formatında kurulacak askeri komisyon, çatışmanın tarafları arasındaki kesişme hattının belirlenmesinden, ateşkesin izlenmesinden ve ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanmasından sorumlu olacak.

Taraflar, Trablus ve diğer kentlerde istikrarın sağlanması için gereken önlemleri alacak.