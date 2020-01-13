Kayıt
20:17 13 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Lavrov: Moskova’daki Libya müzakerelerinde anlaşma taslağında belli bir ilerleme sağlandı

    © AA /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 80
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104100/53/1041005310.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202001131041005282-lavrov-moskovadaki-libya-muzakerelerinde-belli-bir-ilerleme-saglandi/

    Bugün Moskova’da yapılan Libya müzakerelerinde belli bir ilerleme sağlandığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafların oluşturulan taslak metne olumlu baktıklarını duyurdu.

    Libya’da savaşan taraflar arasında çözüm bulma amacıyla bugün Moskova’da yapılan ve taslak anlaşma metni oluşturulmasıyla sonuçlanan müzakerelerin ardından Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamalarda bulundu.

    Libya müzakerelerinde belli bir ilerleme sağlandığını, tarafların oluşturulan taslak metnine olumlu baktıklarını söyleyen Lavrov şöyle konuştu:

    "Bugün sabahtan beri Libya’daki tarafların katılımıyla, ayrıca Türkiye, Rusya savunma ve dışişleri bakanlarının desteğiyle yoğun müzakereler yapıldı."

    "Ateşkesle ilgili sorunların somutlaştırılmasını mümkün kılacak bir belge üzerinde çalışıldı."

    "Bildiğiniz üzere (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın 8 Ocak’ta İstanbul’da kabul edilen ortak açıklamasında yer alan çağrıları üzerine pazar günü saat 00.00’da ateşkes ilan edilmişti."

    "Bugünkü toplantının bu nihai taslak belgesi ayrıntılı şekilde ele alındı, oldukça ciddi müzakerelerin konusu oldu ve bugün, bu yönde belli bir ilerlemenin sağlandığını söyleyebiliriz."

    ‘Bazı taraflar müzakerelerde oluşturulan nihai belgeyi imzaladı’

    Libya’daki çatışmanın bazı taraflarının Moskova’daki müzakerelerde oluşturulan nihai taslak belgeye imza attıkları bilgisini veren Rusya Dışişleri Bakanı, Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Halife Hafter’in ise ek süre istediğini belirtti.

    “Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Sayın Fayiz Mustafa es-Serrac ve Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri az önce belgeyi imzaladı” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Hafter ile Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih belgeye olumlu baktı ve imzalama konusuna netlik kazandırmak için yarın sabaha kadar biraz daha ek süre istedi. Kararın olumlu olmasını umuyorum.”

    Halife Hafter - Sergey Lavrov
    © REUTERS / Handout .
    Halife Hafter - Sergey Lavrov

    ‘Rusya ve Türkiye taraflara destek vermeye devam edecek’

    Moskova’daki müzakereler sırasında varılan anlaşmaların uygulamaya geçirilmesi için Rusya ile Türkiye’nin Libya’daki taraflara destek vermeyi sürdüreceğini belirten Lavrov, şunları söyledi:

    “Türk ve Rus temsilciler, şu anda müzakere edilen anlaşmaların uygulanmasın konusunda taraflara yardımcı olmaya devam edecek.”

    Taslak anlaşma metninde ne var?

    Sputnik'in ulaştığı taslak anlaşma metni, Libyalı tarafların birbirlerine yönelik saldırganlıklara son vermesini ve tüm alanlarda askeri gerilimi azaltmasını öngörüyor.

    'Siyasi çözüm için çalışma grupları kurulacak'

    Taslağa göre taraflar, Libya'daki krizin çözülmesi için çalışma grupları kuracak:

    "Libyalı taraflar arasında müzakereler yoluyla siyasi çözüm bulunmasını, insani sorunların çözülmesini ve ülkenin ekonomik olarak yeniden canlanmasını sağlayacak koşulların oluşturulması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Çalışma grubunun ilk toplantısı, ocak ayı içinde yapılabilir."

    '5+5 formatında askeri komisyon kurulacak'

    Taslağa göre taraflar, 5+5 formatında bir askeri komisyon kuracak.

    BM Libya Misyonu'nun önlemleri kapsamında öngörülen şekilde 5+5 formatında kurulacak askeri komisyon, çatışmanın tarafları arasındaki kesişme hattının belirlenmesinden, ateşkesin izlenmesinden ve ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanmasından sorumlu olacak.

    Taraflar, Trablus ve diğer kentlerde istikrarın sağlanması için gereken önlemleri alacak.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın 'Anneler ve Yavruları' kategorisinde birinci seçilen fotoğrafçı Denis Budkov'un 'Evlatlarını Korurken...' isimli çalışması.
    Rusya'nın Vahşi Doğası 2019 Yarışması’nın en iyileri
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet