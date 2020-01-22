Kırım'da inşası süren Cuma Camisi'nin iç süslemelerini Türk ustalar yapacak

Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Ruslan Balbek, Kırım'ın başkenti Simferopol'de inşası devam eden Cuma Camisi'nin iç süslemelerinin Türk sanatçılar tarafından yapılacağını söyledi.

Sputnik'e konuşan Balbek, "Caminin iç süslemeleriyle ilgili ana çalışma, Türk ustalar tarafından yapılacak. Türk sanatçılardan oluşan grup Kırım'a geldi. Gerekli tüm işlerin yapılması için Türk sanatçılarla sözleşme imzalandı" dedi.

Yapımına 2016'da başlanan caminin, 5700 metrekare genişliğiyle Doğu Avrupa'nın en büyük camisi olacağı belirtiliyor. Söz konusu camide aynı anda 2600 kişi ibadet edebilecek.

Caminin açılışının Nisan 2020'de tamamlanması bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen mart ayında Kırım'a yaptığı bir ziyaret esnasında, söz konusu caminin açılışına Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiği açıklamasını yapmıştı.

Rus lider, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açılışa katılıp katılmayacağının, o dönemde buna ayıracak zamanı ya da imkânı olup olmayacağına göre belirleneceğini söylemişti. Ayrıca Türk liderin söz konusu davete olumlu tepki verdiğini de eklemişti.