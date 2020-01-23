Uşakov: Hafter'in Moskova ziyaretinin tarihine ilişkin bilgi yok

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in Berlin'deki Libya konferansı öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta Moskova'yı ziyaret etmeye hazır olduğunu söylediğini aktaran Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, olası bir ziyaretin tarihine ilişkin bilgiye yer verilmediğini belirtti.

Basın mensuplarına mektubun içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, "Hafter'in Libya konferansından önce Putin'e mektup yazarak Rusya'nın çözüm sürecinde oynadığı role dikkat çektiğini ve Moskova'ya gelmeye hazır olduğunu belirttiğini hepimiz biliyoruz. Ancak ziyaretin tarihiyle ilgili net bir bilgi yok" dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Hafter mektupta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sevgili dostum! Libya'da istikrar ve barışın tesis edilmesi için Rusya’nın gösterdiği çabalar için tarafınıza teşekkür ve takdirlerimi iletirim. Rusya’nın Libya’ya barış getirilmesinin amaçlandığı barış görüşmelerinin Moskova’da gerçekleştirilmesi yönündeki girişimini tam anlamıyla desteklediğimi belirtirim. Başlatılan diyaloğun devam ettirilmesi için şahsınızın yönelttiği Rusya’yı ziyaret etme davetini kabul etmeye hazır olduğumuzu doğrularım."