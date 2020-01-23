Putin, Kudüs’te Leningrad Kuşatması’nın kahramanlarına yönelik anıtın açılışını yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad (St. Petersburg) Kuşatması’nda ölenler için Kudüs’teki Sacher Park’ta dikilen ‘Hatıra Mumu’ anıtının açılışını yaptı.

Kudüs’teki Sacher Park’ta Leningrad Kuşatması’nın kahramanlarına yönelik dikilen ‘Hatıra Mumu’ anıtının açılış töreni gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte anıtın kurdelesini kesti.

Anıt, Rus ve İsrailli mimarlarca tasarlandı. 8.5 ton çelikten oluşan anıtta gece saatlerinde ışıklandırılan ve sönmeyen bir alev izlenimi yaratan bronz bir bölüm bulunuyor.

© Sputnik / Алексей Никольский Vladimir Putin

İsrail parlamentosu Knesset ve İsrail Dışişleri Bakanlığı yakınlarında bulunan 8.5 metre yüksekliğindeki anıt, 900 günlük Nazi kuşatması sırasında ölen 600 bin ilâ 1.5 milyon kişinin hatırasını yaşatmak üzere dikildi.

8 Eylül 1941 ve 27 Ocak 1944 tarihinde gerçekleşen kuşatmada ölenler arasında çoğu Kızıl Ordu’da olan ya da kenti savunmak için gönüllü güçlere katılan onbinlerce Yahudi yer aldı.

Lavrov ağladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da açılış törenine katıldı. Lavrov törende gözyaşlarını tutamadı.

Довели Лаврова до слез: Глава МИД России на церемонии открытия памятника героям Блокады pic.twitter.com/iVWMNo0N6e — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020

​Putin, Holokost Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere bu sabah İsrail'e gitmişti. Putin'i karşılayan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Rus lidere Kızıl Ordu'nun Auschwitz-Birkenau toplama kampında tutulan esirleri kurtarması ve Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanılmasına katkı sunması nedeniyle Rus lidere teşekkür etmişti.