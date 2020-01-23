Zaharova: Suriye ordusu, militanların saldırılarına karşılık vermek için operasyonlar düzenliyor

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Rus ve Türk askerler, İdlib'de ateşkes sağlanması için ocak ayı başlarında yeniden girişimde bulundu. Ancak radikal gruplar bunu yine hiçe saydı ve Suriye ordusu mevzileri ile yakınlardaki yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Saldırıların sayısı günde 60'a kadar çıkıyor. Örneğin, 16 Ocak'ta Halep'te çok namlulu roketatar sistemleriyle düzenlenen saldırıda 7 sivil öldü, 18'i yaralandı. Suriye ordusu da, onlarca kayıp ve yaralı verdi" dedi.

Suriye ordusunun bu koşullar altında militanların saldırılarına karşılık vermek zorunda kaldığını kaydeden Zaharova, İdlib'deki terör tehdidinin ortadan kaldırılması için sınırlı operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Zaharova, sivillerin gerilimi azaltma bölgesi dışına çıkmaları için 3 insani koridor oluşturulduğunu ve 13 Ocak'tan bu yana yaklaşık 1500 kişinin bölgeden ayrıldığını anlattı.

"Ancak militanlar, geçiş noktalarına ateş açarak sivillerin çıkışına engel oluyor. Bu durum, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü ilan edilen gruplar orada hüküm sürmeye devam ettiği sürece İdlib sorununun çözümsüz kalacağına dair görüşlerimizi bir kez daha doğruluyor" diye devam eden Zaharova, İdlib, Fırat'ın doğusu ve Tanf gibi gölgelerde terör yuvalarının etkili olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Rusya ve Türkiye, 12 Ocak’tan itibaren İdlib’de ateşkes rejiminin uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştı. O zamandan bu yana 400’den fazla ateşkes ihlali tespit edildi.