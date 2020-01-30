'Rusya ile vizelerin tamamen kaldırılması ikili ilişkileri olağanüstü olumlu etkiler'

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Necdat Sin, Rusya ile vizelerin tamamen kaldırılmasının ikili ilişkiler üzerinde olağanüstü olumlu etkileri olacağını ifade etti.

Sin, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi konusunda Kommersant’a değerlendirmede bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı biçimde geliştiğini kaydeden Sin, bunun siyasi ilişkilerdeki gelişmelerin bir yansıması olduğunu belirtti.

Sin, “Geçen yıl vizelerin kaldırılması (iş insanları, TIR-kamyon şoförleri için) çok olumlu bir adım oldu. Bu, tarım ürünlerinin Rusya’ya sevkiyat hızını artırdı. Elbette vizenin tamamen kaldırılmasını isterdik. Bunun ülkelerimiz arasındaki ilişkilere olağanüstü olumlu etkisi olacaktır” dedi.

İlişkiler konusunda geleceğe iyimser baktığını ve yalnızca iyileşme olmasını umduğunu belirten Sin, “Türkiye’den Rusya’ya narenciye sevkiyatı sürekli artıyor. Kendimizi geliştiriyor, yeni teknolojiler kullanıyor, üniversitelerle işbirliği yaparak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Rus tüketici ürünlerimizi seviyor’

Sin, Rus tüketicinin Türk narenciyesine yaklaşımı konusunda da şunları söyledi: “Rus tüketici ile Türk ihracatçılar arasında sıkı bir bağlantı var. Rus pazarında başarıya ulaştık zira sürekli ürün kalitemizi artırıyor ve üretimi geliştiriyoruz. Talep edilen ürünleri sürekli olarak sevk edebiliyoruz. Rusya’ya 25 yıldır narenciye sevkiyatı yapıyoruz. Rus tüketici ürünlerimizi seviyor.”

Sin, Türkiye’nin Rusya’ya taze, yüksek kaliteli ve makul fiyatlı ürünler sevk ettiğini; diğer narenciye üreticileriyle başarılı bir rekabette olduğunu da kaydetti.

Sin’e göre, Rus tüketici ile daha yakın ilişkiler kurmak için Türk üreticiler Rusya’daki fuarlara katılıyor. Kendisi de bizzat market ve pazarları gezerek tüketicinin tepkilerini duyuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati için ve TIR- kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırmıştı.