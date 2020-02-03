Peskov: Rusya ve Türkiye orduları sürekli temas halinde, gerekirse Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir

Rusya ve Türkiye ordularının Suriye konusunda sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'deki gelişmelerin ardından telefon görüşmesi yapmadığını ancak bunun hızlı şekilde organize edilebileceğini belirtti.