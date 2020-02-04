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20:49 04 Şubat 2020
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    Russian Foreign Minister Sergey Lavrov attends a joint news conference following a meeting with his Swedish counterpart Ann Linde, in Mosco, Russia.

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin İdlib'e asker gönderdiğine dair bilgiler geliyor

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    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesine asker gönderdiğine dair bilgiler geldiğini, Rus ordusunun durumu takip ettiğini söyledi. Lavrov, Türkiye'nin İdlib'de bazı temel yükümlülükleri yerine getirmediğini de ifade etti.

    Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Dışişleri Bakanı Lavrov, "İdlib gerilimi azaltma bölgesine Türk birliklerinin konuşlandırıldığına ve Türk ordusu ile Suriye ordusu arasında çatışmaların başladığına dair bilgiler geliyor. Rus askerleri, durumu izliyor" dedi.

    Lavrov Suriye ordusunun Türk askerleri vurması konusunda şu ifadeleri kullandı:

    "Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türk birlikleri, uyarıda bulunmadan İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki bazı noktalara doğru ilerledi. Bu nedenle Suriye ordusuna bu konuda bilgi veremedik. Atımlar yapıldı ve Türk tarafı cevabi önlemler alınacağı tehdidinde bulunuyor. Bu son derece üzücü. 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Soçi mutabakatlarına uyulması için çağrıda bulunuyoruz."

    'Türkiye bazı temel yükümlülükleri yerine getiremedi'

    Bu arada Lavrov, Türkiye'nin İdlib'deki sorunların çözülmesine yönelik bazı temel yükümlülükleri yerine getiremediğini kaydetti.

    Sergey Lavrov açıklamasının devamında şunları söyledi:

    "Maalesef şu aşamada Türk tarafı, İdlib'deki sorunu kökünden çözebilecek bazı temel yükümlülükleri yerine getiremedi. Birincisi, Türklerle işbirliği yapan ve siyasi süreç kapsamında hükümetle diyaloğa hazır olan silahlı muhalefeti Heyet Tahrir Şam adını alan El Nusra Cephesi teröristlerinden ayıramadı. Bu iki örgüt de BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütleri listesinde ve bu nedenle İdlib'de yerleri yok." .

    Lavrov, ikinci neden olarak gerilimi azaltma bölgesi içinde 10-20 kilometrelik silahsızlandırılmış hat kurulmamasını gösterdi.

    Türk partnerlere bu konuda hatırlatmada bulunduklarını söyleyen Lavrov, Rusya ve Türkiye liderlerinin aldığı kararların tüm maddelerinin uygulanması için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

    Etiketler:
    Türk askeri, Türk askerleri, Rusya, Suriye, İdlib mutabakatı, İdlib
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