Kırım Tatarları, Türkiye’nin konut inşa etme sözüne güvenmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’ın, ‘Ankara, Ukrayna’da 500 Kırım Tatarı için konut inşa edecek’ sözlerini Sputnik’e yorumlayan Umerov, "Bunlar Türk tarafının Kırım Tatarları için ilk konut inşa girişimleri değil. Farklı zamanlarda, Kırım Ukrayna’ya bağlıyken çeşitli programlar mevcuttu. Hepimiz TİKA’nın (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) programı kapsamında konut satın alma programının nasıl olduğunu hatırlıyoruz" dedi.

O zamanlar Kırım’da bu konuların şimdi Ukrayna’da yaşayan ‘Kırım Tatar Milli Meclisi’ temsilcileri tarafından koordine edildiğini belirten Umerov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zamanki gibi vatandaşlar bundan herhangi bir fayda elde edemedi, bürokratların çeplerine girdi. Eminim bu sefer de aynı şey olacak. Haberlerde güzellemeler dizilecek, Kırım’dan ayrılanlara ilham verecek, ancak hiçbir konut olmayacak."

Kırım, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aşırı milliyetçi güçlerin iktidarı tartışmalı bir biçimde ele geçirmesini takiben 2014'te düzenlenen referandumun sonucu yeniden Rusya toprağı olmuştu. Referandumda Kırımlıların yüzde 96.77’si, Rusya'ya yeniden bağlanma yönünde oy kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Sivastopol'ü Rusya'ya bağlayan anlaşmayı 18 Mart'ta imzalamıştı.

Putin defalarca Kırım halkının demokratik bir şekilde, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olarak Rusya’yla birleşme yönünde oy kullandığını ve Kırım meselesinin tamamen kapandığını ifade etmişti.