Rusya, ABD'nin Rus diplomata vize vermemesi üzerine BM'yi acil toplantıya çağırdı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın BM Silahsızlanma Komisyonu Heyet Başkanı Konstantin Vorontsov'a vize vermemesine tepki gösterdi.

BM'yi konuyu görüşmek üzere acil toplantıya çağıran Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten de söz konusu toplantıya katılma talebinde bulundu.

Silahsızlanma Komisyonu, geçen gün ABD tarafından Rus diplomatlara vize verilmesi ile ilgili konuların ele alınacağı toplantıyı 10 gün ertelemişti.

"Ne yazık ki, Silahsızlanma Komisyonu'nun çalışmalarının başlaması ertelendi" diyen Nebenzya, şöyle devam etti:

"Acil toplantı istedik. Toplantı gelecek haftanın başında yapılacak; BM Genel Sekreteri'nden toplantıya katılmasını ve durum hakkında bizi bilgilendirmesini isteyeceğiz."

Nebenzya, ayrıca Washington'un, Vorontsov'un New York'a gelişini sürekli olarak engellediğini belirtti.

Silahsızlanma Komisyonu toplantısının haftaya salı günü yapılması planlanıyor.