‘Moskova, İdlib konusunda Ankara’yla anlaşmaya hazır’

Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Ankara’yı İdlib’deki çatışmayı diplomatik yöntemlerle çözüm yoluna dönmeye çağırdıklarını, güç kullanmanın krizi daha da kötüleştireceğini belirterek, “Suriye ve Türkiye ordularının doğrudan çatışmasından sadece teröristler kazanır” dedi.

İzvestiya gazetesine konuşan Krasov, Türkiye’nin İdlib’deki olası askeri harekatı “iyi düşünülmemiş adım” olarak nitelendirerek, “Bölgede, ülkelerimiz arasında anlaşma var. Bu anlaşmalar, küçük sapmalar olsa da yürürlükte kalmaya devam ediyor. Tarafların anlaşmazlığı müzakere masasında tartışılmalı. Üstelik dışişleri ve savunma bakanlıkları arasında iletişim kanalları var” ifadelerini kullandı.

Krasov, “Askeri çözümden sadece kaostan yararlanmak isteyen teröristler kazanır” diye ekledi.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz da İzvestiya gazetesine açıklamasında İdlib sorununun diplomatik yollarla çözüme kavuşturulabileceğine inandıklarını, Ankara’nın askeri harekat başlatmadan önce Moskova ile görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Ancak görüşmelerin en kısa zamanda yapılması gerektiğini dile getiren Öztürk, İdlib’de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkedeki gerilimin üst seviyede olduğunu belirtti. Suriye ordusunun İdlib’de ilerlemeye devam ettiğini, bu yüzden Türkiye’nin yanıt vermekte daha fazla beklemeyeceğini söyleyen Öztürk, önce Rusya tarafıyla doğrudan çatışmanın önlenmesi amacıyla Moskova’yla yapılan görüşmenin tamamlanması gerektiğini kaydetti.

SETA'dan Enes Bayraklı da askeri harekatın, üçüncü tur görüşmeden önce başlamayacağından emin. İzvestiya gazetesine konuşan Bayraklı, “Ancak Rus tarafı durumun ciddiyetini hafife almamalı. Türkiye, İdlib’den daha fazla sığınmacı kabul edemez. Zaten Suriye’de çatışmalar başladıktan bu yana 3 milyondan fazla Suriyeli ülkemize yerleşti” ifadesini kullandı.

Tarafların sonuç olarak anlaşmaya varacağını düşündüğünü dile getiren Bayraklı, Türk dış politikasının, diplomasinin tüm yolları tüketmişse askeri yollara başvurulmasını öngördüğünü kaydetti.