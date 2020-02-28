Rus milletvekili: Rusya ve Türkiye arasında doğrudan çatışma olmayacak

Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Krasov, Sputnik’e açıklamasında, “Ülkelerimiz arasında çatışma çıkacağını düşünmüyorum, ne de olsa savunma ve dışişleri bakanlıklarımız arasında iletişim hatları kalıyor” dedi.

Krasov, Suriye’deki krizin çözümüne katılan ülkelerin müzakere masasına oturup üzerine aldıkları yükümlülükleri değerlendirmesi gerektiğini söyledi.