Kremlin: Putin'le Erdoğan, İdlib'deki durumun normalleşmesi için ek tedbirler alınmasında anlaştı

Rusya lideri Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'deki gerilimin nedeniyle yaptıkları görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, “Liderler Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normalleşmesi için ek tedbirler alınması hususunda anlaştı” denildi.

Kremlin'ın basın ofisinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdığan'ın yaptığı telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, “Her iki taraf da, Suriye'nin kuzey-batısındaki (İdlib) durumun normalleştirilmesi adına ek tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi” ifadeleri yer aldı.

Telefon görüşmesinde, İdlib'deki gerilimin dindirilmesi adına Rusya ve Türkiye'nin ‘ilgili kurumları arasındaki istişalelerin yoğunlaştırılması’na karar verildiği belirtildi.

Ayrıca Kremlin'in açıklamasına göre Rusya ve Türkiye liderlerinin ‘en yakın zamanda bir araya gelmeleri ihtimali üstünde çalışılması konusunda anlaşıldı.’

‘Türk askerler de dahil çok sayıda kişinin ölmesine sebep olan İdlib'deki gerilim nedeniyle ciddi anlamda endişe duyulduğunun,’ telefon görüşmesinde her iki lider tarafından da dile getirildiği kaydedildi.

Kremlin açıklamasına göre telefon görüşmesinde, Rusya ve Türkiye savunma bakanlıkları üstünden yapılan koordinasyonun verimini artırmanın önemli olduğu da kaydedildi.

Bunun yanında liderler, Rusya ve Türkiye arasında Suriye’ye ilişkin 2018 ve 2019'da imzalanmış olan anlaşmaların hayata geçirilme aşamalarını da ele aldı. Terörist gruplarla mücadelenin bir öncelik olduğu kaydedildi.

Kremlin ofisi, söz konusu telefon görüşmesinin Türkiye'nin inisiyatifi üstüne gerçekleştiğini de ekledi.