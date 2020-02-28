Slutskiy: Rusya ile Türkiye'nin Suriye'de birbiriyle çatışması imkansız

İdlib'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Slutskiy, "Suriye'de Moskova ile Ankara arasında askeri cepheleşme yaşanmasının imkansız olduğundan eminim. Bunu hem iki başkent hem de sahadaki komutanlar çok iyi anlıyor" dedi.

"Kötü niyetliler, İdlib'de Rusya ile Türkiye'nin arasını açmayı başarmış gibi zafer kutlaması yapmasın" diye devam eden Slutskiy, Moskova ve Ankara'nın zorluklara rağmen ortak dil bulma ve birlikte İdlib'de güvenliği sağlamaya devam etme kabiliyetine sahip olduğuna inandığını vurguladı.

Slutskiy, Türk birliklerinin herhangi bir uyarıda bulunmadan ve koordinat verilmeden İdlib'de terörist gruplarla aynı bölgede bulunmasının soru işaretleri doğurduğunu belirterek, "Rus tarafı Türk partnerlerin dikkatini bu konuya birkaç kez çekti. Türkiye, ilgili tüm anlaşmaları yerine getirmeli. Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle en derin başsağlığı dileklerimi sunuyorum" diye ekledi.