Peskov: Putin ile Erdoğan'ın 5 veya 6 Mart'ta Moskova'da görüşmesi için çalışma yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 veya 6 Mart'ta bir araya gelmesi olasılığına ilişkin çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Olası Putin-Erdoğan zirvesine ilişkin Sputnik'e açıklamalarda bulunan Peskov, "Şu anda, iki liderin bugünkü telefon görüşmesinin sonuçları bağlamında, 5 veya 6 Mart'ta yani önümüzdeki hafta en üst düzeyde görüşme olasılığına ilişkin çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, iki liderin bugünkü telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin en kısa sürede yüz yüze görüşmeleri kararlaştırıldı" demişti.