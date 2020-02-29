Moskova'da koronavirüs bulaşan bir İranlıyla temas halinde olan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Moskova'da yeni tip koronavirüs bulaşan bir İran vatandaşıyla temas halinde olduğu belirtilen 5 kişi bulaşıcı hastalıklar hastanesine kaldırıldı.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) İran'da hızla yayılırken, Rusya'nın başkenti Moskova'da virüs taşıyan bir İranlıyla temas halinde olan 5 kişi bulaşıcı hastalıklar hastanesine kaldırıldı.

Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, müşahede altına alınan 5 kişide Kovid-19'a rastlanmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Şu anda, enfekte olanlarla yakın temasta olan kişiler ve nerede oldukları tespit edilmiştir. 3'ü halihazırda Rusya Federasyonu topraklarından ayrıldı. 5 kişi bulaşıcı hastalıklar hastanesine kaldırıldı."

Diğer yandan açıklamada, hastaneye kaldırılan 5 kişide yapılan testlerin sonucunun 'negatif' olduğu ve Moskova'da herhangi bir koronavirüs vakasının bulunmadığı kaydedildi.