Rossiya Segodnya, Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik saldırı ile ilgili BM, AGİT ve UNESCO’ya başvuruyor

Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı, Sputnik Türkiye çalışanlarına yönelik Ankara’da gerçekleştirilen saldırı ile ilgili BM, AGİT ve UNESCO’ya başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, “Şu anda uluslararası insan hakları ve gazetecilik kuruluşlarına, BM, AGİT, UNESCO ve Uluslararası Gazetecilik Federasyonu’na, Sputnik Türkiye konusunda olanlarla yakından ilgilenmeleri talebiyle başvuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir de sosyal medyada saldırıyı kınamış ve gazetecilerin gözaltına alınmasından dolayı endişe duyduklarını belirtmişti.

Ankara’da, saat 22.30 civarında, Sputnik’in Türkiye servisinde çalışan üç gazetecinin evlerine, 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı, çalışanların gözaltına alındığını aktarmıştı.