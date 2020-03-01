Peskov: Rusya dışındaki tüm ülkelerin askerleri, Suriye’de uluslararası hukuka aykırı olarak bulunuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya dışındaki tüm ülkelerin askerlerinin Suriye’de uluslararası hukuka aykırı olarak bulunduğunu söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 ya da 6 Mart’ta görüşmesini umduklarını ifade etti. Peskov, liderler arasında gerçekleşecek görüşmenin zor bir görüşme olacağını, ancak ikilinin İdlib’deki durumun istikrara kavuşturulmasına odaklandıklarını teyit ettiğini ifade etti.

Rossya-1 kanalındaki 'Moskova. Kremlin. Putin' programında konuşan Peskov, “Bu elbette zor bir görüşme olacak, ancak liderler İdlib’deki durumun istikrara kavuşmasına odaklandıklarını ve Soçi anlaşmalarına bağlılıklarını teyit ediyor. Bu önemli” dedi.

Peskov, görüşmede öncelikle Soçi anlaşmasının nasıl uygulanacağına dair fikir paylaşımı yapılması ve her iki ülkenin daha önce üstlendiği hangi sorumlukları yerine getirmesi gerektiğinin konuşulmasının beklendiğini kaydetti.

Peskov, “Suriye’de meşru hükümetin talebi doğrultusunda meşru olarak askerlerini bulunduran tek ülke Rusya. Tüm diğer ülkeler Suriye’de uluslararası hukuk kuralları ve prensiplerine aykırı olarak bulunuyor” dedi.

‘Türkiye, teröristlerin aktif olmamasını sağlamakla yükümlüydü’

Peskov, Suriye askerlerinin son günlerde gerçekleştirdiği tüm eylemlerin teröristlerle mücadele etmeye yönelik olduğunu, Soçi mutabakatı gereği, özellikle de Türkiye’nin bu terörist unsurların aktif olmamasını sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Peskov, “Türkiye ne yazık ki bu sorumluluklarını yerine getirmedi. Teröristler Suriye ordusuna taarruza geçti” dedi.

Suriye’deki teröristlerin Rus askeri mevzilerine de saldırı gerçekleştirdiğini belirten Peskov, “Bu nedenle gelen bazı açıklamalara rağmen bu terörist unsurlarla mücadele devam edecek” dedi.