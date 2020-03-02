Lavrov, Hamas lideri Haniye'yle Filistin'de ulusal birliği sağlamanın yollarını konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Hamas lideri İsmail Haniye'yle Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Haniye, Filistin Kurtuluş Örgütü siyasi platformunda ulusal birliği sağlamanın yolları istişare edildi.

Taraflar, uluslararası arenada kabul görmüş hukuki zeminde kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulmaya yönelik çabalar bağlamında Gazze Şeridi'ndeki durumu da ele aldı.

Haniye, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'la da bir görüşme gerçekleştirdi.