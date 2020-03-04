Rus bisikletçiler BAE'de 7-10 gün karantina altında kalacak

Rusya’nın Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bu ülkede düzenlenen bisiklet yarışına katılmak için gelen Rus ekibinin 7-10 gün boyunca karantina altında kalacağı duyuruldu.

Rusya’nın BAE Büyükelçiliği’nin başdanışmanı Yuriy Vidakas, ülkede düzenlenen bisiklet yarışına katılmak için gelen ‘Gazprom-Rusvelo’ ekibinde yer alan yarışmacıların, ikisinde yeni tip koronavirüs Kovid-19’un saptanması nedeniyle 7-10 gün boyunca karantinada kalacaklarını belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Vidakas, “BAE yetkililerinin belirttiği üzere karantina 7-10 gün sürecek ve bu sürenin tamamlanmasının ardından ekip bırakılacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce BAE’deki yarışa katılmak için gelen ‘Gazprom-Rusvelo’ ekibinin iki üyesinin yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Ekibin diğer üyelerine yapılan test sonuçları negatif çıksa da, herkesin bir kez daha testlerden geçeceği bildirilmişti.