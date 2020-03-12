Rus askeri polisi 7 Türk konvoyunun İdlib'deki gözlem noktalarına ulaşmasını sağladı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Başkanı Oleg Juravlyov, düzenlediği basın brifinginde, “Son 24 saat içinde Rus askeri polis birlikleri tarafından 7 Türk konvoyunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki yer alan gözlem noktalarına ulaşımı sağlandı” dedi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi ve Türk tarafı arasında hızlı etkileşimin sağlanması için kurulan özel kesintisiz iletişim kanalının çalışmaya devam ettiğini söyleyen Juravlyov, Rusya-Türkiye anlaşmasına uygun olarak İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 6 Mart gününden itibaren ateşkesin uygulandığını hatırlatarak Türkiye kontrolündeki militanların 3 gündür ateşkese uyduğunu kaydetti.

Rus komutan ayrıca Türkistan İslam Partisi, Ecnad el-Kavkaz ve Nusra terör örgütleri tarafından Halep bölgesindeki yerleşimlere ateş açıldığını da bildirdi.