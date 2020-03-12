Zaharova: Türkiye'yle yapılan mutabakatların İdlib'e sürdürülebilir istikrar getireceğini umuyoruz

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, İdlib'de ateşkes rejimine genel itibarıyla uyulduğunu belirterek, "Son günlerde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde gerilimin tehlikeli şekilde tırmanmasını önlemeyi başardık. Bu, 5 Mart'ta Rusya ile Türkiye liderlerinin görüşmesi sırasında varılan mutabakat sayesinde mümkün oldu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'daki görüşmesi sonucunda imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'na ek protokolün İdlib'de 6 Mart'tan itibaren askeri faaliyetlerin durmasını sağladığının altını çizen Zaharova, "Bu, İdlib'deki duruma belirgin şekilde istikrar kazandırdı. Bunun İdlib'de sürdürülebilir istikrar sağlanmasını ve insani durumun iyileştirilmesini mümkün kılacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'M4'ün yeniden trafiğe açılması için çalışma yapılıyor'

Şu anda M4 karayolunun yeniden trafiğe açılması için çalışmalar yapıldığını aktaran Zaharova, "Rusya ve Türkiye Savunma Bakanlıklarının varılan mutabakatların uygulanmasının sağlanmasına dönük temasları devam ediyor" diye ekledi.