Rusya'daki Kovid-19 vaka sayısı 93'e ulaştı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayısı 24 saatte 30 kişi daha artarak 93'e çıktı.

Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik hükümet koordinasyon komisyon toplantısında konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova'nın açıklamasına göre, ülkedeki vaka sayısı son bir günde 30 kişi arttı.

Golikova, "Rusya’da şu ana kadar 93 vaka tespit edildi. Bunlardan 4’ü iyileşti ve taburcu edildi. 79 kişi hastanede, 57’sinin durumu hafif ve bir semptom görülmüyor” dedi.

Golikova'ya göre, hastalardan yalnızca 2'sinin durumu orta derece ağırlıkta ve solunum sorunları yaşıyorlar. Diğer yandan hastalardan 7'si Rusya topraklarındaki hastalarla temas etmeleri sonucu virüse yakalandı.