Rus vekil: Pompeo, Suriye iddialarıyla Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya çalışıyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye’nin kuzeybatısında onlarca Türk askerin ölümünden Rusya’nın sorumlu olduğu yönündeki iddialarını kışkırtıcı söylemler olarak niteledi.

Basın mensuplarına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Slutskiy, Pompeo’nun Rusya’yı Suriye’nin kuzeybatısında onlarca Türk askerin ölümünden sorumlu tutarak Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya çalıştığını belirtti.

Rus vekil, “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya'nın Suriye'deki Türk askerlerin ölümlerinde parmağı olduğu yönündeki suçlamaları asılsız olup, Moskova ve Ankara’nın arasını açma girişimidir” diye konuştu.

'Türkiye ve Rusya arasındaki yapıcı diyalog Washington'un işine gelmiyor'

Bununla birlikteemin olduğunu söyleyen Slutskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib’deki gerginlikten sonra Moskova’da yaptıkları görüşme, sadece ülkelerimizin arasındaki diyaloğun yapıcı düzeyini kanıtlamakla kalmayıp aynı zamanda Suriye çözüm süreci ile ilgili Astana formatının korunması gerektiğini de teyit etti.”

Bu durumun ‘Washington’un işine gelmediğini, zira aslında Suriye’de terörle mücadelenin Amerikan politikasının önceliklerinden olmadığını’ ifade eden Slutskiy, “ABD dünya pandemisi ortamında dahi kendi egemenliğini kurmaya yönelik çizgisini ilerletmeye ve kışkırtıcı söylemlerle uğraşmaya devam ediyor" dedi.

Pompeo geçen salı yaptığı basın açıklamasında, “Rusya’nın askeri operasyonları sırasında onlarca Türk askerinin ölümünden sorumlu olduğundan eminiz” demişti.