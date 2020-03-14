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12:45 14 Mart 2020
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    Suriye - ABD askerleri - ABD askeri araçları

    Suriyeli firari albay, ABD’nin İdlib’e militan gönderdiğini söyledi

    © AFP 2020 / DELIL SOULEIMAN
    Ortadoğu
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    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202003141041595147-suriyeli-firari-albay-abdnin-idlibe-militan-gonderdigini-soyledi/

    Suriye istihbarat servisi, ABD ordusunun El Tanf’taki üssünün 55 kilometrelik alanın dışına, özellikle de İdlib’e sabotaj için militan gönderdiğini öğrendi.

    Suriye ordusu yetkilileri, tutuklu bulunan firari albay Sultan Aid Abdullah Soud’un verdiği röportajı Rus gazetecilere iletti.

    Soud, geçen Şubat ayında Şam’ın kontrol ettiği bölgeye geçmeye çalışırken, Suriye askeri istihbarat görevlileri tarafından yakalandı. Soud, sorgusunda Magavir el- Saura grubuna katıldığını ve ABD uzmanları tarafından yıkıcı faaliyetler eğitimi aldığını itiraf etti. Soud, ABD askerleri tarafından göreve gönderildiklerini ve kendisinin Suriye koşullarında çok iyi sayılabilecek 500 dolar gibi bir maaş aldığını söyledi.  

    Son zamanlarda El Tanf bölgesindeki militan sayısında bir azalma olduğunu belirten Soud, şunları söyledi:

    “Amerikalı uzmanların eğitiminden sonra, başta petrol sahaları ve hükümet tarafından kontrol edilen altyapı tesislerinde sabotajlar yapmak, insanları korkutmak ve zarar vermek için doğuya, Fırat'a, gönderildiler. ABD tarafında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ancak, bize, eğer daha fazlasını elde etmek istiyorsak, 55 kilometrelik alanın dışında operasyonlar yapmamız gerektiğini söylediler. Militanların bir bölümü Haseke, diğerleri de İdlib’e gönderildi."  

    ABD askeri uzmanlarının aralarında yabancıların da bulunduğu milatanları eğittikten sonra son derece iyi donatıp, teröristlerin giydikleri kıyafetlerden verdiklerini belirten firari albay sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Silah konusunda sıkıntı yoktu. ABD’li askerlerden alıyorduk. Bu silahlar Suudi Arabistan ve Ürdün’den geliyordu. Silahların menşei farklıydı: Çin, NATO vs. En iyileri NATO silahlarıydı.”  

    Suriye istihbarat servisine göre, Sultan Aid Abdullah Soud, İŞİD militanlarının ailesine yönelik tehditleri nedeniyle 2013’te ordudan firar ederek El Rukban kampına kaçtı. Orada bir dükkan açarak bölgedeki insanlara para karşılığında internet erişimi sağladı. 2016'da Amerikan tarafının işbirliği teklifini kabul etti, El-Tanf’taki Ez-Zuveyriya destek üssünün komutanı olarak görev yaptı. Aralık 2019’da ABD askeri üssünün mobil iletişim araçlarının kulanılmasına yönelik yasağı ihlal ettiği için 58 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ardından ailesiyle birlikte El Tanf’ı terk etmeye karar verdi.

    Suriye ordusu tarafından tutuklandıktan sonra, El Tanf üssündeki personel ve silah sayısı, üste konuşlanan yasa dışı silahlı gruplar ve önemli tesislerin koordinatları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca hükümet tarafından kontrol edilen bölgelere dönmek isteyen çok sayıda aile hakkında da bilgi verdi.

    Etiketler:
    silah yardımı, İdlib, idlib anlaşması, ABD, Suriye
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